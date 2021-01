Por final da Libertadores, CBF muda data de Santos e Corinthians

A CBF confirmou uma modificação na tabela do Campeonato Brasileiro que envolve o Santos. A partida do Peixe contra o Corinthians foi alterada para o dia 17 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h. O palco continua sendo a Vila Belmiro.

O duelo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, seria inicialmente no dia 31 de janeiro, um domingo, às 18h15. A mudança foi necessária por conta da classificação do Peixe para a final da Copa Libertadores da América, que será no dia 30 de janeiro, contra o Palmeiras, no Maracanã.

Antes de enfrentar o Corinthians, o Santos terá outros jogos pelo Campeonato Brasileiro. O próximo confronto será diante do Botafogo, no domingo, também na Vila Belmiro, às 16h. O Peixe está na nona colocação da competição, com 42 pontos. Os cariocas estão em 19º, na zona de rebaixamento, com 23.