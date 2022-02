Ponte Preta x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (16/02)pelo Campeonato Paulista

As equipes Ponte Preta e Botafogo-SP disputam nesta quarta-feira (16/02), partida válida pelo Campeonato Paulista 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Ponte Preta x Botafogo-SP?

A partida Ponte Preta x Botafogo-SP pode ser assistida pelo canal Premiere e streamings Paulistão Play.

Como Ponte Preta x Botafogo-SP chegam para o jogo?

Ponte Preta aparece em terceiro lugar no grupo D com 7 pontos. O Botafogo se mantém em última posição pelo grupo C com 8 pontos.

FICHA TÉCNICA

Ponte Preta x Botafogo-SP

Campeonato Paulista

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2022, às 19h

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ponte Preta: Ygor; Thiago Lopes, Fabrício, Leo Santos, Kevin; Léo Naldi, Wesley, Fessin, Jean Carlos; Lucca, Pedro Junior. TÉCNICO: Gilson Kleina

Botafogo-SP: Rafael Pascoal; Joseph, Tárik, Joaquim, Marlon; Filipe Soutto, Emerson Santos, Jean; Matheus Carvalho, Dudu, Tiago Reis. TÉCNICO: Moacir Júnior

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)