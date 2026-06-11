Polícia investiga caso de estupro de criança na sede social do Palmeiras A mãe da vítima prestou depoimento e também acionou a Polícia Militar Estadão Conteúdo 11.06.26 16h11 Fachada da sede social do Palmeiras (Fábio Menotti/Ag. Palmeiras) A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso envolvendo estupro de vulnerável ocorrido na sede social do Palmeiras, localizada no bairro Perdizes, na zona oeste da capital paulista. A vítima é uma criança de quatro anos de idade. O caso foi divulgado primeiramente pelo Ge e confirmado pelo Estadão. De acordo com nota da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso ocorreu nesta quarta-feira, 10. A mãe da vítima prestou depoimento relatando os fatos na 4ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM - Norte) e também acionou a Polícia Militar. A criança foi encaminhada para exames no Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado pelo 3º DDM (Oeste). Em nota, o Palmeiras informou que foi procurado pela mãe da criança para relatar um caso de abuso dentro das dependências da sede social. Um médico do clube atendeu a criança e advogados foram colocados à disposição para atender a família durante o depoimento à polícia. Ainda de acordo com o Palmeiras, o material obtido por meio de câmeras de segurança foi encaminhado às autoridades. A presidente Leila Pereira determinou ainda a imediata suspensão de um associado suspeito de envolvimento no caso, que será expulso do quadro associativo caso a autoria do crime seja comprovada. "O Palmeiras repudia veementemente qualquer forma de violência ou abuso e não medirá esforços para que os fatos sejam rapidamente esclarecidos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras estupro investigação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26