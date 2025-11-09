Pilotos da Fórmula 1 dirigem carros em miniatura em Interlagos e animam o público Estadão Conteúdo 09.11.25 14h08 O público que acompanhou o "Drivers' Parade" (Desfile dos Pilotos), neste domingo, em Interlagos, assistiu a uma cena inusitada. Antes da largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1, os pilotos percorreram o autódromo a bordo de carros em miniatura. Durante uma volta descontraída, Lewis Hamilton, da Ferrari, exibiu a bandeira do Brasil. Ele dividiu o momento com Charles Leclerc, responsável por conduzir o carrinho da dupla. A ação marcou um dos eventos oficiais antes da corrida, válida pela 21ª etapa da temporada. Na pista, Lando Norris largará da pole position após dominar o treino classificatório. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, ausente no treino classificatório de sábado depois da forte batida com sua Sauber na corrida sprint, começará na 18ª posição - Max Verstappen, da Red Bull, e Esteban Ocon, da Haas, vão largar dos boxes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Desfile dos Pilotos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30