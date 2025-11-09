Pilotos da Fórmula 1 dirigem carros em miniatura em Interlagos e animam o público

O público que acompanhou o "Drivers' Parade" (Desfile dos Pilotos), neste domingo, em Interlagos, assistiu a uma cena inusitada. Antes da largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1, os pilotos percorreram o autódromo a bordo de carros em miniatura.

Durante uma volta descontraída, Lewis Hamilton, da Ferrari, exibiu a bandeira do Brasil. Ele dividiu o momento com Charles Leclerc, responsável por conduzir o carrinho da dupla.

A ação marcou um dos eventos oficiais antes da corrida, válida pela 21ª etapa da temporada. Na pista, Lando Norris largará da pole position após dominar o treino classificatório.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, ausente no treino classificatório de sábado depois da forte batida com sua Sauber na corrida sprint, começará na 18ª posição - Max Verstappen, da Red Bull, e Esteban Ocon, da Haas, vão largar dos boxes.