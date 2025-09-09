Pigossi vira jogo dramático no SP Open e Ana Candiotto vence ucraniana em 1º triunfo em WTA 250 Estadão Conteúdo 09.09.25 21h03 A tarde de terça-feira foi de grandes vitórias para as representantes brasileiras de simples no SP Open, nas quadras do Parque Villa-Lobos. Laura Pigossi virou jogo dramático diante de norte-americana, enquanto Ana Candiotto celebrou seu primeiro triunfo da carreira em um WTA 250. Grande aposta na disputa por duplas - despachou a parceria de Bia Haddad na segunda-feira -, Pigossi travou uma grande batalha com Elizabeth Mandlik, dos Estados Unidos, na quadra central Maria Esther Bueno. Depois de levar 6 a 2 no primeiro set, a brasileira fez a alegria da torcida verde e amarela com virada de 6/3 e 6/4 após 2h33 de jogo. "Aceitei o fato que talvez hoje não fosse o meu dia e que eu tinha que simplesmente lutar com aquilo que eu tinha e a torcida ia fazer completamente a diferença", admitiu Pigossi. "Aceitei esse fato e comecei a tentar, assim, colocar a bola dentro da quadra, fazer o que eu podia e que, se eu saísse com a vitória, eu tinha um dia a mais para me dar uma nova oportunidade para tentar apresentar o melhor tênis do dia seguinte. Foi isso que eu fiz e eu estou muito feliz", comemorou. No terceiro e decisivo set, Pigossi abriu 3 a 0, permitiu a reação e ainda salvou dois break points para buscar a vitória por 6 a 4. "É muito fácil ganhar quando tudo está funcionando, quando tudo está saindo maravilhoso. Mas é muito difícil você simplesmente aceitar que talvez hoje não ia ser o dia que eu iria conseguir apresentar com o que eu venho jogando, o que eu venho treinando, e simplesmente estou muito feliz de poder estar na segunda rodada desse torneio." Quem também estava radiante no Parque Villa-Lobos era a paulista Ana Candiotto, convidada do SP Open, que fez uma grande estreia e celebrou sua primeira vitória da carreira em um WTA 250. O triunfo da jovem de 21 anos veio em três sets, diante da ucraniana Valeriya Strakhova, com direito a pneu no terceira set. A brasileira avançou com 6/3, 5/7 e 6/0. "Foi um jogo muito duro do início ao fim. Eu comecei jogando super bem ali, o segundo set também estava com o jogo ali pra fechar, mas fiquei um pouco nervosa. Acho que é normal também, primeira vez que eu joguei um WTA 250, que eu cheguei perto assim de ganhar um jogo", disse Candiotto. "E aí, o segundo set ficou duro, mas depois eu consegui zerar a cabeça e começar muito bem no terceiro set, que foi essencial ali pra conseguir a vitória." Candiotto ainda exaltou o apoio recebido em São Paulo. "A atmosfera que estava na quadra, com minha família, com minha equipe, que sempre acreditou em mim, acredita em mim. Realmente foi muito especial. Teve um momento ali no jogo que veio um pôr do sol, a galera gritando meu nome, um dos melhores momentos que eu já vivi em quadra", admitiu. 