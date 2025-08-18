Pigossi vira batalha de 3h38 e avança no qualificatório do US Open; Monteiro e Wild caem

O Brasil abriu o qualificatório do US Open com três tenistas em quadra nesta segunda-feira. Representante feminina, Laura Pigossi mostrou muita resiliência e concentração para salvar um match point e virar batalha de 3h38 diante da eslovena Tamara Zidansek, avançando com 5/7, 7/6 (7/2) e 6/3. No masculino, Thiago Monteiro encarou o norte-americano Murphy Cassone e se despediu com 3/6, 7/5 e 5/7. Já Thiago Wild teve pela frente o casaque Dimitry Popko e também acabou eliminado, caindo em sets diretos: 7/6 (7/4) e 6/3.

Pigossi foi a primeira a entrar em quadra pelo País e lutou bastante para avançar à segunda rodada do qualificatório. Foram necessárias 3h38 para a brasileira avançar. Ela saiu em desvantagem diante da eslovena Tamara Zidansek, ao perder o primeiro set por 7 a 5.

Na segunda parcial, Pigossi ficou em desvantagem de 3 a 1 após sofrer uma quebra. Conseguiu buscar o 3 a 3, mas voltou a perder o serviço e ficou com 5 a 3 contra.Zidansek sacou para fechar em 6 a 4 e teve um match point, não aproveitado. A brasileira levou a decisão ao tie-break e empatou o jogo com 7 a 2.

Empolgada, Laura Pigossi iniciou o terceiro set de maneira arrasadora e logo abriu 4 a 0. Zidansek devolveu uma quebra e encostou com 4 a 3. Neste momento, as duas tenistas receberam atendimento médico após quase três horas e meia de batalha. Melhor para a representante verde e amarelo, que voltou mais concentrada e fechou por 6 a 3 no segundo match point.

DESPEDIDAS NO MASCULINO Logo depois foi a vez dos xarás Thiago Monteiro e Wild entrarem em quadra quase ao mesmo tempo em Nova York. Em queda livre no ranking e somando tropeços em série, Monteiro saiu em desvantagem diante do norte-americano Murphy Cassone, perdendo o primeiro set por 6 a 3. O empate veio com 7 a 5 na parcial seguinte. Na definição, o brasileiro falhou no serviço três vezes seguidas na reta final para abrir vantagem e acabou dando adeus com 7 a 5.

Wild teve pela frente o casaque Dimitry Popko, somente o 239º do ranking, e não conseguiu se impor em nenhum momento. O set inicial foi igual até 4 a 4, quando o europeu quebrou e sacou para fechar. Mas o brasileiro reagiu e empatou. No tie-break, melhor para o oponente, que fez 7/6 (7/4).

Sair atrás no jogo desanimou o brasileiro, que começou sonolento e levou logo 3 a 0 no segundo set, não conseguindo se recuperar. Após salvar quatro match points no saque de Popko, acabou eliminado com 6 a 3.