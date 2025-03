Piastri vence GP da China de F1 à frente de Norris em dobradinha da McLaren

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, venceu neste domingo (23) o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, após largar na pole position, com uma dobradinha em que superou seu companheiro de equipe Lando Norris, que ficou em segundo lugar na competição.

O britânico George Russell, da Mercedes, terminou em terceiro lugar e o campeão mundial, Max Verstappen, alcançou a quarta posição após uma emocionante ultrapassagem sobre o monegasco Charles Leclerc.

O outro piloto da Ferrari, o britânico Lewis Hamilton, foi sexto em seu primeiro GP pela 'Scuderia'.

"Foi um fim de semana incrível, o carro teve um desempenho muito bom", comemorou o vencedor no final da corrida diante das arquibancadas lotadas de torcedores.

"Oscar pilotou bem, ele mereceu a vitória", disse Norris, que venceu no fim de semana passado na Austrália no primeiro Grande Prêmio da temporada. "Estou feliz com este segundo lugar, são bons pontos para mim e excelentes pontos para a equipe com uma dobradinha".

Não era o dia de Verstappen, que apesar do quarto lugar não chegou a se envolver na luta pelo pódio.

'Mad Max', que reclamou durante todo o fim de semana da falta de ritmo do seu carro da Red Bull durante grande parte do fim de semana, pareceu recuperar velocidade na segunda metade da corrida, o que lhe permitiu tomar o quarto lugar de Leclerc.

O francês Esteban Ocon terminou em 7º e somou seus primeiros pontos no campeonato pela Haas, para a qual se transferiu no início da temporada.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou a prova em 17º.

O piloto espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, abandonou a corrida logo na quinta volta após enfrentar um problema de superaquecimento no sistema de freios.

Na classificação do Mundial de pilotos, Norris soma 44 pontos, oito a mais que Verstappen, que permanece em segundo com 36.

O piloto da Red Bull é seguido de perto por Russell e Piastri.

A terceira etapa da temporada está marcada para o início de abril, com o GP do Japão.

--- Classificação final do GP da China de Fórmula 1:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) os 305,066 km em 1h 30:55.026

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 9.748

3. George Russell (GBR/Mercedes) a 11.097

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 16.656

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 23.211

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 25.381

7. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 49.969

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 53.748

9. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 56.321

10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1:01.303

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1:07.195

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:10.204

13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1:16.387

14. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1:18.875

15. Liam Lawson (NZL/Red Bull) a 1:21.147

16. Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) a 1:28.401

17. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1 volta

18. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 1 volta

19. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

Melhor volta da corrida: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:35.069 na 42ª volta (média: 199,863 km/h)

Abandono:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): problema nos freios na 5ª volta

--- Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 44 pts

2. Max Verstappen (HOL) 36

3. George Russell (GBR) 35

4. Oscar Piastri (AUS) 34

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 18

6. Charles Leclerc (MON) 18

7. Lewis Hamilton (GBR) 17

8. Alexander Albon (TAI) 12

9. Lance Stroll (CAN) 8

10. Esteban Ocon (FRA) 6

11. Nico Hülkenberg (ALE) 6

12. Yuki Tsunoda (JPN) 3

13. Oliver Bearman (GBR) 1

14. Pierre Gasly (FRA) 0

15. Carlos Sainz Jr (ESP) 0

16. Isack Hadjar (FRA) 0

17. Liam Lawson (NZL) 0

18. Jack Doohan (AUS) 0

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

20. Fernando Alonso (ESP) 0

--- Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 78 pts

2. Mercedes 53

3. Red Bull 36

4. Ferrari 35

5. Williams-Mercedes 12

6. Aston Martin-Mercedes 8

7. Haas-Ferrari 7

8. Sauber-Ferrari 6

9. Racing Bulls-Red Bull 3

10. Alpine-Renault 0