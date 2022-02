Peru x Equador: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/02) pelas Eliminatórias

Na noite desta terça-feira (21/02) está marcado o confronto entre Peru x Equador, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. As duas equipes irão se encontrar no Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER), às 20h (de Brasília). Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Peru x Equador?

A partida entre Peru x Equador será transmitida ao vivo pelo SporTV, na tv fechada.

Como Peru x Equador chegam para o jogo?

O Peru está embalado após vencer a Colômbia e assumir a 4ª colocação nas Eliminatórias. A equipe segue em busca de mais três pontos para ficar na frente do Uruguai e se aproximar de uma vaga no Mundial do Qatar. Já o Equador conseguiu arrancar um ponto do Brasil e pode abrir sete pontos da seleção peruana, que ocupa a 4ª colocação na classificação. Se conseguir o feito, a seleção estaria matematicamente na Copa do Mundo, restando duas rodadas do torneio.

Prováveis Escalações

Peru: Gallese; Advincula, Zambrano, Callens e Trauco; Tapia; Carrillo, Yotun, Gonzales e Flores; Lapadula

Equador: Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapie e Estupiñan; Caicedo, Gruezo e Franco; Plata, Estrada e Ay. Preciado

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)