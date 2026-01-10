Perto de ser anunciado, Gabriel Menino vai à Vila na estreia do Santos no Paulistão Estadão Conteúdo 10.01.26 16h52 Próximo de ser anunciado como reforço do Santos na temporada de 2026, Gabriel Menino marcou presença na Vila Belmiro neste sábado e acompanhou de perto a estreia da equipe no Campeonato Paulista, diante do Novorizontino. Antes da bola rolar, o meio-campista subiu ao gramado, foi reconhecido pelos torcedores presentes e recebeu aplausos das arquibancadas. O jogador pertence ao Atlético-MG e negocia um contrato de empréstimo válido por um ano com o clube santista, com opção de compra ao fim do vínculo. A ida à Vila é tratada nos bastidores como mais um passo para a conclusão do acordo. Gabriel Menino chegou ao Atlético-MG em dezembro de 2024, envolvido na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras. Na ocasião, além dele, o volante Patrick também foi incluído no acordo com o clube mineiro. A expectativa em Belo Horizonte era alta, sustentada pelo histórico vitorioso do atleta no futebol paulista. Formado nas categorias de base do Palmeiras, Menino acumulou dez títulos pelo clube alviverde, com destaque para duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros. Apesar do currículo, não conseguiu se firmar no Atlético-MG e teve participação discreta: foram 45 partidas, com um gol marcado e duas assistências. Diante desse cenário, o Santos procurou o Atlético em busca do jogador para suprir carências no meio-campo. A negociação avançou sem grandes obstáculos, também em função da chegada de Victor Hugo ao elenco atleticano. Além de atuar como volante, Gabriel Menino pode jogar aberto pelo lado direito e até improvisado na lateral, se necessário. Com o acerto encaminhado, o Santos agora concentra esforços na tentativa de contratação do chileno Felipe Loyola. O negócio depende de um aval do Huachipato, do Chile, que ainda impõe entraves à negociação. Gabriel Menino deve ser o segundo reforço do Santos para a temporada. Antes dele, o clube anunciou a contratação de Gabigol, que fez a sua reestreia com a camisa alvinegra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Gabriel Menino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03