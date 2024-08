Perder faz parte: Especialista orienta como lidar com as derrotas

As Olimpíadas provocam um misto de sentimentos, e o principal deles é a expectativa por uma medalha. A pressão exercida durante uma competição é intensa e exige habilidades emocionais desafiadoras, principalmente em relação às derrotas, algo que é inevitável. Aprender a lidar com as perdas favorece a saúde mental, assim como a qualidade de vida.

Durante as competições, até os melhores atletas precisam aprender a lidar com os próprios fracassos, e isso não é necessariamente um reflexo de falta de habilidade ou esforço. “Tudo depende da forma como você enxerga determinada situação. Se aprendermos a enxergar as derrotas como uma oportunidade de crescimento e aprendizado, conseguiremos evitar muitas frustrações e decepções”, explica a psiquiatra Daniele Boulhosa.

VEJA MAIS



A cobrança pela vitória a qualquer custo pode inclusive gerar o efeito oposto. “O desempenho pode ser reduzido devido a essas altas cobranças, gerando ansiedade e estresses desnecessários, o que vai interferir como um todo na perfomance. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, seja durante a apresentação de um trabalho, ou até mesmo nos afazeres domésticos com alguma tarefa a ser cumprida”, ressalta a especialista.

Daniele Boulhosa, psiquiatra. (Divulgação)

De acordo com Daniele, é necessário estar atento aos efeitos psicológicos que as derrotas podem provocar em cada indivíduo. “É preciso aprender a reconhecer e ressignificar essa perda, sem fugir dos processos e até mesmo da dor da derrota, pois evitará impactos negativos em relação à saúde mental. Em casos mais graves, esses sentimentos podem evoluir para uma depressão”, pontua.

Para a especialista, lidar com a derrota pode ser uma experiência desafiadora, mas é importante praticar a autocompaixão ao longo do processo. “Seja gentil consigo mesmo e evite se criticar excessivamente por erros ou resultados negativos. Lembre-se de que você é humano e está em constante aprendizado e crescimento. Ter uma rede de apoio nesse momento é de suma importância, assim como a procura por um profissional especializado se necessário”, finaliza.