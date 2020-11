Pepê pediu rescisão com o Flamengo e tinha acerto com Botafogo, mas Rubro-Negro travou negociação

O Botafogo ficou por detalhes de contratar um jogador do Flamengo. O clube de General Severiano tinha acerto encaminhado com Pepê, criado nas categorias de base do clube da Gávea. O atleta estava prestes a rescindir o contrato com o Rubro-Negro, mas os dirigentes da equipe travaram a negociação quando descobriram que ele iria para um rival. A informação foi dada primeiramente pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

Pepê tem contrato até dezembro de 2020. Com apenas cinco jogos disputados na temporada, o empresário do atleta recebeu um pedido por parte da família do jogador pedindo para conseguir uma nova oportunidade para ele, visto que o camisa 40 enxergava que não tinha futuro sob Domènec Torrent.

O agente ofereceu Pepê ao Botafogo e o nome agradou. Túlio Lustosa, diretor de futebol do Alvinegro, tentou contratar o meio-campista no começo do ano, ainda quando trabalhava no Goiás. Por gostar do atleta, indicou para Bruno Lazaroni, então treinador do Alvinegro, que aprovou o nome.

O Glorioso deu sinal verde na negociação e os termos contratuais logo foram acertados. Pepê solicitou a rescisão de contrato amigável aos dirigentes do Flamengo para poder se apresentar ao Botafogo ainda esse ano e ter a possibilidade de ser inscrito no Campeonato Brasileiro.

Todos os executivos do Flamengo aparentavam dar o sinal verde para o pedido do meio-campista, mas Bruno Spindel, ao descobrir que ele iria para o Botafogo, travou qualquer rescisão. Túlio Lustosa ainda entrou no circuito e ofereceu uma porcentagem de venda futura para o Rubro-Negro liberá-lo mais cedo, mas a equipe não aceitou.

Pepê, portanto, terá que cumprir os dois meses restantes de contrato com o Flamengo. Ainda não foi negociada um possível pré-contrato entre o meio-campista e o Botafogo a partir de janeiro de 2021, mas essa é uma possibilidade considerada como real pelo estafe do jogador.