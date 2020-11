Pelé se manifesta no Dia da Consciência Negra: 'Celebraremos, mas nunca esqueceremos da longa jornada pela frente'

No Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira, 20 de novembro, o Rei do Futebol, Pelé, se manifestou nas redes sociais. O maior artilheiro do futebol celebrou as conquistas dos negros, mas ressaltou a importância do combate ao racismo.

- Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. Celebraremos o que conquistamos. Mas nunca esqueceremos de cada passo dado e que ainda há uma longa jornada pela frente - publicou Pelé em todas suas contas nas redes sociais.