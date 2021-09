Pelé divulga vídeo no hospital e diz melhorar a cada dia

Pelé publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira (21) em que aparece se exercitando em uma bicicleta ergométrica no hospital Albert Einstein, no qual está internado após ser submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, e disse estar se sentindo “um pouco melhor” a cada dia. Com informações da Reuters.

“Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?”, declarou o tricampeão mundial na postagem.

Pelé, de 80 anos, teve um tumor removido do cólon direito no dia 4 de setembro e desde então está internado no Albert Einstein, com mais de uma passagem pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Único jogador a ganhar três vezes a Copa do Mundo, Pelé foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde, e caminha com dificuldades devido a um problema no quadril que já exigiu duas cirurgias.

Em 2019, o Rei do Futebol passou alguns dias internado em um hospital de Paris para tratar um quadro de infecção urinária diagnosticado após participar de um evento na capital francesa ao lado do atacante do PSG e da seleção francesa Kylian Mbappé. Na volta ao Brasil, ele também passou alguns dias no Einstein.

Além disso, Pelé já esteve hospitalizado nos últimos anos por causa de problemas na próstata e no rim.