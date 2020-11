Pelé, 80 anos em 80 dias: O dia que o Rei vestiu a camisa do Fluminense

Mesmo que Pelé tenha atuado como profissional apenas por Santos, Seleção Brasileira e New York Cosmos, dos Estados Unidos, o Fluminense é mais uma instituição que tem o nome do craque em um pedaço de sua história. Isso porque, há pouco mais de 42 anos, Pelé vestiu a camisa tricolor por acaso, em um amistoso do Flu na Nigéria.

Esta matéria faz parte do projeto "Pelé, 80 anos em 80 dias", no qual o LANCE! está trazendo 80 conteúdos, um por dia, em homenagem ao aniversário do Rei do Futebol. As homenagens começaram a ser publicadas no dia 23 de outubro, data na qual o Rei completou 80 anos.

OS DETALHES DA UNIÃO ENTRE FLUMINENSE E PELÉ

O caso é lembrado constantemente pelo Fluminense pelas redes sociais. Em 26 de abril de 1978, o Tricolor realizava uma excursão à África e estava na Nigéria. Pelé, recém-aposentado, realizava no local uma ação de marketing de uma marca de eletrodomésticos e já havia jogado pela seleção local como parte dessa campanha. Então, as autoridades locais convidaram o Rei para ser homenageado e dar o pontapé inicial no amistoso do Flu contra o Racca Rovers, em Lagos.

No entanto, com um mal-entendido e a divulgação de que Pelé jogaria a partida, o estádio ficou lotado. O governo local, então, ameaçou retirar o policiamento se o craque não jogasse. Com receio de uma tragédia por conta da multidão que o aguardava, o ex-jogador atuou por 45 minutos. O Flu acabou saindo vitorioso por 2 a 1.

Edevaldo, ídolo tricolor, ex-lateral-direito do clube e atualmente auxiliar técnico do time profissional, teve a honra de atuar durante 45 minutos ao lado do maior jogador de todos os tempos. Em entrevista ao site oficial, ele lembrou a data.

- Tive o prazer e a alegria de ter participado de um jogo amistoso pelo Fluminense, na Nigéria, onde ele foi o representante do Brasil lá. Foi uma coisa inesquecível. Foi uma experiência muito boa ter participado desse amistoso, ter jogado com ele. Foi maravilhoso, um prazer imenso ter estado em campo ao lado do nosso Rei do Futebol.

O próprio Pelé já relembrou a data em uma postagem em 2018 através de sua conta oficial. Ele escreveu que "tantas pessoas foram me ver que a polícia me fez jogar para manter a paz".

Ficha técnica:

FLUMINENSE: Renato; Edevaldo, Dário, Miranda (Edival) e Marinho Chagas; Rubens Galaxe (Carlinhos), Arturzinho e Pelé (Luiz Carlos); Gildásio, Gilson Gênio e Geraldão. Técnico: Paulo EmílioGols: Marinho Chagas (44' 1T) e Arturzinho (24' 2T)