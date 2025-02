Pedro Scooby abre conta no OnlyFans: 'compartilhar o que há por trás'

Pedro Scooby anunciou nos Stories de seu Instagram, nesta quinta-feira (06/02), a criação de sua conta no OnlyFans. O surfista de ondas gigantes pretende utilizar a plataforma adulta para compartilhar conteúdos exclusivos sobre sua vida pessoal e sua carreira como atleta de elite.

“Eu sempre acreditei que a vida é sobre conexão e energia, e o OnlyFans é mais uma maneira de eu me aproximar de quem acompanha a minha jornada. Quero compartilhar o que há por trás das câmeras, desde os preparativos para encarar as ondas gigantes até os momentos mais leves do dia a dia”, afirmou.

O objetivo do surfista é mostrar sua rotina de treinos, preparação física e mental, além de momentos de lazer, viagens e interações pessoais. “O surfe é meu mundo, mas minha história vai além do mar, e estou animado para dividir tudo isso de um jeito mais direto e real”, disse Scooby.