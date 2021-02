Pedro, do Flamengo, posta foto com cabelo platinado e visual desagrada Bruna Marquezine: 'Cruz Credo'

Após ser campeão brasileiro com o Flamengo nesta quinta-feira, o atacante Pedro resolveu mudar o visual e descoloriu o cabelo. O novo visual do jogador chamou atenção nas redes sociais até da atriz Bruna Marquezine, que namorou Neymar no passado.

- Nevou - postou ele, com um emoticon de 'louco' sorridente. A atriz não perdoou e comentou.

- Cruz credo, Pedro. Tinha coisa pior pra inventar não?! - cornetou a atriz. Pedro respondeu:

- O título pediu! - respondeu.

O humorista Rafael Portugal também zoou o jogador e o comparou ele com a Vovó Mafalda, personagem do programa do Bozo, no SBT. Pedro devolveu a gentileza e comparou Rafael com outras personalidades.

Veja!

O Título pediu... 😂😂😂 — P9 (@Pedro9oficial) February 26, 2021