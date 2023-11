Ex-jogador e comentarista Pedrinho é eleito o novo presidente do Vasco

O ex-jogador e comentarista, Pedrinho, de 46 anos, foi eleito, neste sábado (11), o novo presidente do Vasco. Ele ganhou a eleição contra o advogado Leven Siano e será o substituto de Jorge Salgado a partir de janeiro. O comando dele no clube associativo vai ser entre 2024 e 2026.

Segundo o GE, Pedrinho recebeu 3.372, contra 1.844 do adversário, na contagem total das urnas. Nessa eleição, 84% dos eleitores aptos votaram. A votação foi online, mas o sócio teve a opção de votar em cabines na sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro. Nas urnas separadas, com os votos suspensos, Pedrinho recebeu 372, enquanto Leven recebeu 74. Com o resultado, a chapa de Pedrinho terá 120 cadeiras no Conselho Deliberativo. Leven Siano terá 30, com o vice.

Em seu perfil no Instagram, Pedrinho publicou um vídeo onde mostra a emoção dele ao saber da vitória. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, o parabenizou. “Parabéns Pedrinho!! Te desejo muito sucesso à frente do Vasco!! Que a torcida tenha muitos motivos para celebrar!”, disse ela.

Histórico

Aos seis anos, Pedrinho chegou ao Vasco para jogar futsal. Ele se tornou jogador profissional e foi integrante de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube, acumulou diversos títulos, entre eles o da Libertadores de 1998. Ele também foi comentarista do Grupo Globo entre 2019 e 2023. Hoje, aos 46 anos, representa o grupo “Sempre Vasco”.

Pedrinho se torna presidente do clube com apoio de ex-companheiros e ídolos do Vasco, Felipe e Edmundo. Ambos fazem parte do grupo "Sempre Vasco" e estiveram na sede da Calobouço, durante todo o dia, para apoiar o ex-jogador. O primeiro vice-presidente é Paulo Salomão, enquanto o segundo é Renato Britto.