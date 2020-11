Pedri, do Barça, agradece ao Real Madrid por não ter o contratado

O meia-atacante Pedri, do Barcelona, revelou que esteve próximo de ser contratado pelo Real Madrid. Em entrevista ao programa “El Larguero”, o jovem agradeceu ao clube merengue por não ter adquirido seu passe, pois o sonho do jogador era vestir a camisa blaugrana. O camisa 16 está em sua primeira temporada com a equipe culé.

- Estive uma semana de testes em Madri. Me disseram que eu não tinha nível. Eles me levaram a um escritório e me contaram. Dou graças a Deus, porque agora estou no time que sempre quis estar.

Aos 17 anos, Pedri também contou a alegria de trabalhar com Lionel Messi no dia a dia e afirma se sentir um privilegiado.

- Não se acostuma ver as jogadas que Messi faz. Todas te surpreendem. Poder aprender delas é um luxo. Ver o que ele faz… Faz o que quer e quando quer. Jogar com Messi é um prêmio que a vida me deu.

O jovem vindo do Las Palmas tem tido participação importante na equipe de Ronald Koeman, apesar de não ser titular absoluto. Com contrato até 2022, o meia-atacante já participou de 10 partidas com a camisa do Barça e já anotou dois gols, sendo um na Liga dos Campeões e outro pelo Campeonato Espanhol.