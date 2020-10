Cria das categorias de base, zagueiro está de volta ao Paysandu

O zagueiro Marquinhos está de volta ao Paysandu para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com 28 anos, ele é um dos atletas acima de 23 anos que o clube inscreveu na competição.

O atleta foi revelado pelas categorias de base do clube bicolor, antes teve uma passagem pela categoria de base da Tuna. Também tem passagens pelo àguis de Marabá, Desportiva Paraense. Já nesta temporada o zagueiro atuou pelo Capital-DF.

Marquinhos já está no BID da CBF e pode atuar na próxima partida do Payasndu contra o Corinthians (SP), neste domingo, às 15h, no estádio do Mangueirão, em Belém.