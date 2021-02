Zagueiro é apresentado pelo Paysandu e fala sobre preparação para 2021: 'Vamos chegar fortes'

O zagueiro Denilson foi apresentado pelo Paysandu nesta sexta-feira. O jogador, que está em Barcarena com os demais companheiros de equipe, tem 25 anos e veio por indicação do técnico Itamar Schulle, com quem já trabalhou no Santa Cruz, em 2020. Ele falou como está a preparação para a temporada 2021.

“Ritmo bem intenso trabalho. É um tempo curto, com doze dias de trabalho. Mas está sendo bem feito e vamos chegar bem fortes na estreia do Campeonato Paraense”, afirmou.

O zagueiro vai disputar vaga Kerve e Yan, já que Perema deve ser titular na dupla de zaga. Ele falou sobre essa disputa.

“Acredito que será uma disputa sadia. Tem jogadores de qualidade e vim o clube para somar e ajudar”, afirmou o jogador, que disse ser bem versátil.

“Já atuei com o Itamar de volante, na linha de quatro. Se o professor precisar eu posso. Onde ele quiser eu vou atuar da melhor forma possível”, comentou.