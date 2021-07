Zagueiro do Paysandu fala sobre a pressão de jogar em casa

Com a seca de vitórias em casa, o Paysandu está cada vez mais pressionado a vencer na Curuzu. O zagueiro Perema falou sobre isso em coletiva de imprensa e sabe que ao jogar aqui, a obrigação é ganhar e o grupo carrega a pressão.

Além disso, ele falou que o time que vem jogar na Curuzu, chega mais fechado e esperando o erro do Papão. “É o que tem acontecido, a gente acaba falhando nesses jogos dentro de casa, por falta de atenção ou concentração. Mas estamos buscando a cada dia melhorar o nosso sistema de jogo, que o professor vem nos passando, para que possamos conquistar essa primeira vitória na Série C dentro de casa”, declarou o atleta.

Para o próximo jogo, Perema disse que o time está estudando os jogos que perdeu e empatou dentro de casa, para não repetir os erros.

“A gente tem falhado em alguns gols. Mas isso cabe a nós consertar no dia a dia, treinar bastante para não cometer esses erros e voltar a trilhar o caminho da vitória. E o ponto principal, é conseguir esses três pontos no sábado, para tirar um pouco esse peso de jogar dentro de casa e não ter vencido. Então, estamos confiante de fazer um grande jogo sábado, conquistar esses três pontos vai ser muito importante para nós”, afirmou o atleta.

Sobre os novos reforços do Paysandu, os atacantes Rafael Grampola e Rildo, Perema acredita que com a experiência dos jogadores, eles vão dar mais qualidade e “uma boa dor de cabeça para o treinador”. “Acredito que eles vêm para fazer um grande trabalho conosco. Estamos no caminho certo, então, é procurar fazer o dever de casa”.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)