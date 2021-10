Zagueiro do Paysandu fala da relação do elenco com o 'novo' técnico: 'Confiança máxima'

O Paysandu voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (19) e o zagueiro Victor Sallinas foi o escolhido para conceder coletiva após a saída do Roberto Fonseca e a efetivação de Wilton Bezerra como técnico. Segundo Sallinas, a mudança de treinador veio para renovar as esperanças do acesso para a Série B.

“A gente está fechado com Wilton. Ele sempre foi um paizão. Todo mundo respeita ele. A confiança máxima do elenco nele. A mudança sempre traz novas esperanças para a torcida e também coloca todo o elenco motivado novamente. Independente da mudança, nada tira nosso foco que é vencer o jogo no sábado e ir jogo a jogo pra buscar a classificação e o acesso para o Paysandu”, afirmou.

Antes do jogo da Série C contra o Ituano, marcado para sábado, às 17 horas, na Curuzu, o Paysandu tem o compromisso pela segunda fase da Copa Verde contra o Penarol-AM. Victor Sallinas deve ser um dos titulares no jogo desta quarta-feira (20).

“É outra competição. Mas toda competição que o Paysandu disputa é favorito, pelo tamanho do clube e estamos levando com muita seriedade para sair vitoriosos amanhã. Até por ser um jogo em casa, temos que vencer e dar confiança para o jogo de sábado. Claro que o nosso principal objetivo é o acesso para a Série B. Mas a Copa Verde é importante pela questão financeira e dar vaga nas fases mais avançadas da Copa do Brasil. Então, o Paysandu vai em busca do tricampeonato”, comentou o jogador que foi titular pela última vez no jogo contra o Ferroviário, pela Série C.

“Eu nunca deixei de trabalhar. Sempre focado e fazendo sombra para os dois zagueiros que estão bem. Mas é sempre bom voltar a jogar e atuar, até para ter ritmo de jogo e, quando precisar, ajudar”, disse Victor Sallinas, convocando a torcida.

“Peço que a torcida venha quarta e venha no sábado também para nos apoiar porque vai fazer diferença nesses dois jogos”, afirmou.

O jogo entre Paysandu e Penarol será às 20 horas desta quarta-feira (20), na Curuzu, e vale vaga na terceira fase da Copa Verde. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.