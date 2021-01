Com quase 80% de aproveitamento em casa, Ypiranga-RS é a ameaça do Paysandu na rodada final

O último desafio do Paysandu no quadrangular final da Série C será neste sábado (16), contra o Ypiranga-RS, em Erechim, às 17h. A partida vale a classificação para Segundona do Brasileirão de 2021 - sendo que o Papão precisará vencer para não depender dos demais concorrentes.

No entanto, a tarefa não é simples. Pelo contrário. O Ypiranga-RS tem fama de carrasco quando joga como mandante. O aproveitamento é de 78,1% dos pontos disputados. Durante a primeira fase, no grupo B, o Ypranga-RS disputou 9 jogos como mandante, tendo sete vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com um saldo de 17 gols contra e 13 gols pró. Na segunda fase, o aproveitamento caiu: são dois jogos - com uma vitória (contra o Remo) e uma derrota (contra o Londrina-PR). Os números dão a dimensão do desafio dos bicolores.