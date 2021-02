Volante se despede do Paysandu: ‘Saio com a consciência tranquila’

O volante Philippe Guimarães, conhecido por PH, se despediu do Paysandu nesta quinta-feira (4). Era o último que faltava deixar o clube do grupo que não renovaria com o time bicolor. Na rede social, o jogador agradeceu pelos jogos realizados e também pelo título do Campeonato Paraense.

“E chega ao fim mais um ciclo. É com muita gratidão, respeito e carinho que anúncio minha saída do Paysandu, clube que só quem vestiu a camisa consegue sentir a grandeza e a paixão dessa torcida gigantesca. Vivi e trabalhei intensamente todos esses 13 meses em prol dos objetivos do clube. Conseguimos o título estadual, porém, quanto ao objetivo do acesso, batemos na trave. Saio muito triste por não ter conseguido o sucesso merecido pelo Paysandu, mas também saio com a consciência tranquila de que me doei ao máximo em todos os momentos. Obrigado a todos os envolvidos, funcionários, direção, treinadores e aos atletas que foram muito profissionais a todo tempo. Em especial retribuo o carinho e respeito da torcida. Um até breve, nação bicolor”, afirmou.

No Paysandu, PH disputou 26 partidas e marcou dois gols, sendo preferência no time titular. Ele só ficou de fora dos jogos quando se lesionou ou estava suspenso.