Volante garante Paysandu ofensivo contra o Tombense e completa: 'Manter regularidade do início ao fim'

O Paysandu joga neste sábado (29) contra o Tombense pela primeira rodada da Série C. O volante Paulinho deve continuar na titularidade. Ele falou sobre como foi a semana com o técnico Vinícius Eutrópio e o que a torcida pode esperar do time no jogo de estreia do torneio nacional.

“Os primeiros dias foram bons. É um treinador que já tem um currículo muito positivo no futebol e vem para nos ajudar e acrescentar. Esperamos fazer um grande campeonato. Sobre o Tombense, eu sei que é um grupo consistente e forte. Conheço alguns jogadores do Tombense. Mas vamos procurar impor nosso ritmo e jogo. Até porque o Paysandu sempre joga para vencer. Vamos ser sempre ofensivos e ter uma defesa consistente e sólida mas sempre em busca do objetivo que é a vitória”, comentou o atleta que fez 11 jogos até o momento pelo Paysandu.

Paulinho destaca que o time quer a vitória e também manter a regularidade, algo importante para quem deseja o acesso à Série B.

“A gente sabe da receita da Série C do Brasileiro. É um campeonato competitivo e precisa manter a regularidade do início ao fim. A gente está trabalhando para entrar forte e termina forte, sendo coroado com o acesso”, afirmou.

O jogo entre Tombense e Paysandu será às 19 horas, no Almeidão, em Tombos (MG), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.