Volante elogia estrutura e explica escolha pelo Paysandu: 'Voltar a trabalhar com o Vinícius'

O Paysandu ganhou uma nova opção para o meio de campo, e com experiência. Paulo Roberto, de 34 anos, estava no Santo André, mas já vivei período de glórias no Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2017. Bahia, Sport e Figueirense são outras equipes no currículo do volante, que garantiu ter ficado impressionado com o que encontrou no Papão.

“É uma ótima estrutura. Eu posso dizer com propriedade que diversos clubes em que passei, que brigam por títulos, não tem a estrutura que o Paysandu tem aqui. Fico feliz, porque é um bônus para o jogador, que fica, com certeza, um pouco mais tranquilo e mais preparado para entrar em campo”, afirmou.

Do atual elenco, dois jogadores são conhecidos de Paulo Roberto, além do técnico Vinícius Eutrópio.

“Joguei com o Paulinho, na época do Guarani. O João Paulo também conheço um pouco. Dos jogadores, são esses. Também tive uma passagem com o Vinícius [Eutrópio] no Figueirense, onde a gente foi bem feliz, conseguiu acesso para a Série A do Brasileiro e o título catarinense. É um cara muito bacana, que entende muito de futebol e quero aprender muito com ele no tempo em que estiver aqui”, contou o volante.

A possibilidade de reencontrar o técnico foi determinante para o acordo com o Paysandu. “O que pesou bastante mesmo foi a oportunidade de voltar a trabalhar com o Vinícius, que é um cara que eu gosto. Mas o projeto que me foi apresentado foi muito bacana”, revelou.

Caso esteja regularizado até a partida de sábado, contra o Volta Redonda, Paulo Roberto afirma que tem condições físicas de estrear.

“Acredito que sim. Acho que vai depender dos documentos, mas acredito que, estando no BID, eu possa estar à disposição do Vinícius Eutrópio. Claro que eu preciso melhorar um pouco a parte física, vinha de um mês treinando em casa, então tenho que elevar meu nível aos dos jogadores que estão aqui. Mas espero estar à disposição”, explicou.

Mesmo chegando agora, Paulo Roberto concluiu a entrevista afirmando ter pretensões grandes com o Papão. “Meu contrato vai até o final do ano, mas pretendo, realmente, fazer um bom trabalho e continuar por aqui”, encerrou.