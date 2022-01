Volante e lateral-direito se juntam ao elenco do Paysandu para a temporada 2022

Mais dois jogadores contratados para a temporada 2022 do Paysandu desembarcaram na madrugada desta segunda-feira (3) em Belém: o volante Cristian e o lateral-direito Polegar.

Além de Cristian e Polegar, os jogadores Robinho, William Fazendinha e Ricardinho, Héverton, Marcão, Genílson, João Paulo, Bileu e Henan também desembarcaram neste final de semana em Belém.

Na tarde desta segunda-feira (3), na Curuzu, o Paysandu inicia a pré-temporada, inclusive com retorno das entrevistas presenciais e vai abrir um treino para a torcida no domingo (9), às 9 horas, na Curuzu. Depois, o time segue para Barcarena, onde vai realizar o restante do treinamento até a estreia no Parazão.

O Paysandu vai estrear no Parazão 2022 contra o Bragantino, no dia 26 deste mês, quarta-feira, às 20h, no Estádio Banpará Curuzu.