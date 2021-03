Volante é apresentado e afirma: 'Quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes'

O volante Ratinho foi apresentado nesta quarta-feira (3) pelo Paysandu. O jogador veio do Goiás e contou porque decidiu jogar no alviceleste paraense.

“A minha vinda se deu porque não estava sendo utilizado no Goiás e quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes. Meu esquema de jogo é de movimentação, gosto de apoio e tenho boa marcação. Acredito que posso contribuir com a experiência de agora e mas ainda com fruto do meu trabalho. Os dias estão sendo gratificante por estar vestindo essa camisa e ser bem recebido pelo grupo”, comentou o volante de 24 anos.

Ratinho acredita que vai fazer uma boa temporada no Paysandu e ajuda-lo no acesso para a Série B.

“Expectativa é a melhor possível e acredito que na hora certa o professor vai saber me escolher. Estamos formando um grupo vencedor. Não vai faltar entrega e vamos atrás do nosso maior objetivo que é o acesso para Série B”, afirmou.