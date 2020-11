Volante do Paysandu sobre possíveis mudanças de João Brigatti: 'Mescla bastante a equipe'

O Paysandu já se prepara para o duelo contra o Jacuipense-BA no fim de semana. Em jogo decisivo para as aspirações do Papão na Terceirona, a equipe visita o Leão Grená no domingo (8), às 20h, no Estádio Pituaçu. Se por um lado a equipe precisa mudar a atitude em campo para alcançar a classificação, por outro, talvez possa ocorrer alterações nas peças. Sem dar detalhes sobre, o volante PH comentou em relação ao tema:

"A gente está numa fase da semana em que o professor vem trabalhando bastante a parte física e alguns ajustes. Ele mescla bastante a equipe para dar entrosamento para todo mundo. É como a gente sempre fala: o Paysandu tem um elenco muito qualificado, para que qualquer um que seja exigido, consiga corresponder à altura", afirmou.

Confira a entrevista completa de PH:

Jogos fora de casa:

"Não podemos dar o luxo de vencer só em casa, até porque a fase da competição não nos permite pensar só nos jogos dentro de casa. Temos que estar pontuando fora também e vamos para esse jogo fora de casa para buscar a vitória."

Tensão:

"Nessa fase da competição, a margem de erro fica praticamente nulo, até porque, uma derrota você olha para baixo, uma vitória, olha para cima. A gente tem que estar focado em fazer o nosso melhor, esquecer essa questão de oscilar, voltar a vencer e rodada após rodada que a gente possa fazer nosso trabalho, para conquistar a classificação."

Tropeço dos adversários:

"O momento de vencer é todos os momentos. A gente entra em jogo em busca da vitória. Tem dois lados da moeda: empatando a gente fica com o gostinho de que se vencesse estaríamos lá em cima, mas ao mesmo tempo o empate, com os resultados nos ajudando em uma questão positiva. Temos que esquecer os adversários e fazer nossa parte. Assim que acabar o jogo podemos olhar a tabela, para o próximo jogo."

Dificuldades no último passe e finalizações:

"Procuro sempre dividir as cobranças com o elenco inteiro. Não é só questão do último passe, é cada um saber que tem que melhorar. A qualidade pode ser melhor e não só no último passe. Nosso ataque começa lá atrás e nossa defesa começa lá na frente. A responsabilidade é do grupo inteiro. Os adversário vem marcando e se dedicando bastante. O Manaus se empenhou bastante, mas a gente vem buscando essa melhora a cada dia."