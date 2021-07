Volante do Paysandu sobre má fase do clube na Curuzu pela Série C: 'Precisamos de imediato diminuir os erros'

O Paysandu segue sem vencer na Curuzu na Série C. Mas tem a chance de mudar a situação no jogo de sábado (17), às 19 horas, contra o Altos-PI. O volante Paulinho falou sobre o que é preciso fazer para melhorar e voltar a vencer na competição.

“A gente precisa mudar um pouco mais da postura. Apesar de a gente ter agredido bastante o adversário, sem julgar ninguém, sem apontar os erros, somos um grupo forte, precisamos de imediato diminuir os erros para conseguir uma vitória na Curuzu que vai ajudar no campeonato”, comentou o jogador que defende o elenco.

“A nossa equipe é muito experiente. Jogadores qualificados no futebol nacional. Infelizmente, não estamos conseguindo os resultados positivos em casa. Eu vejo isso como a maneira de propor o jogo. O adversário vem propondo o jogo e a gente consegue o êxito fora de casa. Muitas vezes as equipes têm esperado muito e saído no contra-ataque e temos pecado em alguns lances e pagamos um preço alto por isso”, disse.

A partida entre Paysandu e Altos-PI terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.