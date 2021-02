Volante do Paysandu é emprestado para o América-RN

O volante Alan Calbergue foi emprestado pelo Paysandu para o América-RN. O jogador não viajou para Barcarena porque estava de férias. Quando foi nesta sexta-feira (19), o time bicolor e o atleta chegaram a um acordo para o empréstimo. Alan fica no América até 30 de novembro deste ano.

Formado na base do Paysandu, Alan Calbergue tem 22 anos e vai ser emprestado pela quarta vez desde que subiu para o profissional. Ele jogou no Bragantino, Aimoré-RS e Marília. Na temporada 2020, foram 19 jogos e um gol marcado. O volante tem contrato com o Paysandu até 15 de dezembro de 2021.

Leia a nota do Paysandu:

O Paysandu Sport Club informa que o volante Alan Calbergue foi emprestado para o América-RN até 30 de novembro deste ano. O acordo entre todas as partes envolvidas foi oficializado no início da noite desta sexta-feira (19).