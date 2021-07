Volante do Paysandu é emprestado para clube da Série D

O Paysandu segue reformulando seu elenco e tentando enxugar a folha salarial. O clube já realizou algumas dispensas, além de empréstimos de jogadores da base. O último foi o volante paraense Yure, de 22 anos, que jogará até novembro deste ano pelo Imperatriz-MA, clube que disputa a Série D do Brasileirão.

O jogador subiu para o time profissional do Paysandu na temporada 2019, ainda com o técnico Hélio dos Anjos à frente do elenco. Em 2020 chegou a atuar no Campeonato Paraense em duas partidas, mas o volante sofreu uma torsão no joelho e teve que realizar uma cirurgia. Yure retornou em 2021, chegou a atuar em uma partida do Parazão com a camisa bicolor e sagrou-se campeão estadual com o Bicola. O atleta possui contrato com o Paysandu até o dia 30 de maio de 2022.

Imperatriz

O clube maranhense está no grupo 2 da Série D e é adversário do Paragominas. O Imperatriz ocupa a terceira posição na chave com 13 pontos e estaria classificado para a segunda fase se a Série D terminasse hoje.