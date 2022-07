Volante do Paysandu apoia pedido da torcida por camisa nove: 'Importante ter mais uma peça'

Além da importante visita ao Vitória, neste domingo (17), às 16h, no Estádio Barradão, um dos temas da semana do Paysandu foi o mercado de transferências. O clube anunciou a chegada do atacante Dalberto, mas a torcida ainda pede a contratação de um camisa nove.

Na entrevista coletiva de sexta-feira (15), o volante Wesley se juntou ao 'coro' do torcedor. O jogador explicou sobre por que o Paysandu deveria trazer um centroavante:

"É que às vezes temos suspensos e pode chegar como reforço para a reta final para nos ajudar. Acho que pode ser importante ter mais uma peça, uma surpresa, até para estar nos ajudando nesta parte final [da Série C]", disse o volante.

Natural de Juíz de Fora, interior de Minas Gerais, Wesley, de 22 anos, foi revelado na base do Atlético-MG. O volante também teve passagem do Tupi, clube da cidade do volante. Aliás, o Galo-Caijó traz boas recordações ao Paysandu.

Em 2014, o Papão conquistou o acesso à Série B em cima do Tupi. Apesar de não ter ido para a partida, Wesley afirmou que conheceu a história enquanto acertava com o Paysandu: "Eu era muito novo, não ia muito aos jogos. Quando cheguei aqui, o pessoal falou da minha cidade, que o Paysandu tinha conseguido o acesso em cima do Tupi. Eu achei bacana para caramba, quando tive a possibilidade vir para cá", concluiu.

A partida entre o Vitória e o Paysandu de Wesley tem cobertura pelo lance a lance de OLiberal.com. Acompanhe a partida também pela TV Liberal.