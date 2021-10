VÍDEO: Há dois anos, Paysandu eliminava o Remo da Copa Verde com gols nos acréscimos

No dia 6 de outubro de 2019 o Paysandu x Remo se enfrentaram pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Na primeira partida empate em 0 a 0, mas no segundo jogo Papão e Leão fizeram uma partida emocionante, decidida nos minutos finais e que terminou com a vitória bicolor por 3 a 1 e festa da Fiel no Colosso do Bengui.

O empate levava a partida para os pênaltis e o Papão saiu na frente com o atacante Hygor, aos 14 minutos da segunda etapa. O Remo foi para cima atrás do empate e conseguiu o gol já na reta final, com o atacante Neto baiano, aos 38 minutos.

Quando tudo se encaminhava para a disputa dos pênaltis, o Paysandu “matou” o jogo. Já nos acréscimos, aos 46, a bola foi cruzada na área remista e Nicolas subiu mais que a defesa azulina e colocou o Paysandu em vantagem. A torcida do Paysandu ainda comemorava, o Remo deu a saída de bola, a equipe bicolor recuperou e Léo Baiano sacramentou a vitória alviceleste e a passagem para a grande decisão da competição.

Na final o Paysandu enfrentou o Cuiabá-MT e o Dourado acabou conquistando o bicampeonato da Copa Verde dento do Mangueirão, nas disputas de pênaltis.