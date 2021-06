VÍDEO: Há cinco anos, Paysandu vencia o Vasco dentro de São Januário pela Série B

No dia 18 de junho de 2016 o Paysandu encarava o Vasco da Gama-RJ, dentro de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão. O clube paraense não tomou conhecimento dos cariocas e venceu por 2 a 0, gols do volante Jhonnatan, que faz parte do elenco atual do Papão.

Assista aos gols

A temporada 2016 terminou com o Vasco no G-4 com 65 pontos e com acesso garantido para a Série A. Já o Paysandu fechou a Série B com 49 pontos e na 14ª posição.

Ficha técnica – Vasco 0 x 2 Paysandu - 10ª rodada - Campeonato Brasileiro - Série B

Local: São Januário – Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18.06.2016

Horário: 16h30

Público presente: 8463 / Pagantes: 7185

Renda: R$236.730,00

Árbitro: Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Cartões amarelos: Andrezinho, Rodrigo, Leandrão e Nenê (Vasco) / Rafael Costa e Fernando Lombardi (Paysandu)

Gols: Jhonnatan 34'/2T e 42'/2T

Vasco: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio César; Marcelo Mattos (Éder Luís), William (Caio Monteiro), Nenê e Andrezinho; Jorge Henrique e Thalles (Leandrão). Técnico: Jorginho

Paysandu: Emerson; Edson Ratinho, Fernando Lombardi, Gilvan e Lucas; Augusto Recife, Ricardo Capanema, Jhonnatan e Rafael Costa (Domingues); Fabinho Alves (Raí) e Leandro Cearense (Alexandre). Técnico: Gilmar Dal Pozzo