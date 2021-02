Ex-Paysandu, zagueiro não chega a acordo e se despede de clube catarinense

O zagueiro Victor Oliveira não vai ficar no Figueirense para a temporada 2021. O defensor e o Furacão do Estreito chegaram a discutir a renovação do contrato entre outubro e novembro, mas não chegaram a um acordo financeiro.

Zagueiro ex-Corinthians e Fluminense, Victor chegou a ter sequência como titular sob comando de Elano, mas sofreu com lesões na sequência do ano e acabou perdendo espaço no plantel que jogará a Série C do Brasileirão na temporada 2021.

Através das redes sociais, o atleta com 26 anos de idade se despediu do clube catarinense:

- Fim de uma temporada muito dura, com certeza a mais difícil e atípica de toda a minha carreira. Encerro meu vínculo com o Figueirense, torcendo para que o clube possa sair dessa situação que não condiz com a sua história. Agradeço a todas as pessoas que estiveram ao meu lado e me ajudaram para que superasse cada obstáculo, em especial Rodrigo Reis, Marco Antunes, Joel Paulo Kappes, Almir Schimitt, Dr. Fernando de Lima, Dr. Rodrigo Baldasso, Dr. Vitor Cruz, Lucas Costa, Josue Teles e à Enjoy Saúde Integrada que deram o máximo suporte possível - disse o zagueiro que terminou o texto com a palavra “Resiliência”.

Victor Oliveira chegou ao Figueirense após boa temporada pelo Paysandu jogando tanto no Paraense como na terceira divisão nacional de 2019 onde, na oportunidade, ele realizou 30 partidas e marcou dois gols. Era uma das grandes contratações para o setor defensivo, porém, com cinco dias de pré-temporada, teve lesão no quinto metatarso do pé direito e ficou fora do início da temporada.

Após isso, o time e o mundo inteiro viram as atividades desportivas serem paralisadas pela pandemia do coronavírus que assolou a sociedade. Na sequência, também sofreu com lesões que dificultaram sua briga por posição.

Em entrevista à 'Rádio Guarujá', de Florianópolis, Victor lamentou mais uma vez a difícil temporada que teve em 2020. Além disso, não descartou uma possibilidade de voltar a vestir a camisa de um clube de Santa Catarina e assumiu já ter sido procurado e ter conversas adiantadas com clubes para a temporada 2021.

Além de Corinthians, Fluminense, Figueirense e Paysandu, Victor Oliveira já passou por Atlético Goianiense, Sheriff (Moldávia), Tombense e Joinville.