Veja as avaliações e as notas dos jogadores do Paysandu no clássico Re-Pa do Parazão

Com uma atuação absoluta durante os 90 minutos, o Paysandu dominou o Remo no primeiro jogo da final do Parazão 2024 e venceu por 2 a 0 com gols de Jean Dias e Eslí Garcia. Para a segunda partida, que acontecerá no próximo domingo (14), às 17h, no Mangueirão, o Papão vai com uma ampla vantagem, podendo empatar ou perder por até um gol de diferença. Antes, a dupla Re-Pa, voltará a se enfrentar na quarta-feira (10) pela Copa Verde.

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA

VEJA AS AVALIAÇÕES DO PAYSANDU

Matheus Nogueira - Muito seguro quando exigido. Fez boas defesas nas poucas chegadas do Remo. Nota: 8.0

Edílson - Fez uma grande partida. As principais jogadas foram do seu lado. Seguro defensivamente e ofensivamente. Provocou a expulsão de Nathan em duas faltas. Nota: 8.0

Wanderson - Fez uma boa partida, mas deu “largura” no último lance do jogo quando deu uma cotovelada em Ícaro, zagueiro do Remo. O VAR não chamou e Wanderson não foi penalizado. Teve chance de abrir o placar no 1º tempo em uma cabeçada na grande área. Nota: 7.0

Lucas Maia - Fez a sua melhor partida pelo Paysandu. Absoluto em todas as jogadas. Contribuiu bastante para atuação segura do setor defensivo bicolor. Nota: 9.0

Bryan Borges - Uma atuação discreta. Fez o “feijão com arroz”. Não comprometeu. Nota: 7.0

João Vieira - Bastante combativo como pede a sua função fez uma boa partida. Levou amarelo no primeiro tempo e escapou de ser expulso no segundo. Nota: 7.5

Leandro Vilela - Fazia uma boa partida, mas cometeu uma falta desnecessária no final do jogo e levou cartão vermelho direto. Agora está fora do segundo jogo da final. Nota: 6.0

Robinho - Muito participativo na primeira etapa, ajudando a equipe a criar chances. No segundo tempo cansou e logo foi substituído. Nota: 7.0

Edinho - Lembrou o Edinho que a torcida bicolor conhece. O lance do primeiro gol passou pelo seu pé, dando assistência, assim como várias outras jogadas. Ótimo jogo do atacante bicolor. Nota: 8.0

Jean Dias - Foi o responsável por abrir o placar e teve uma ótima atuação sendo bastante participativo em vários lances. Nota: 9.0

Nicolas - No primeiro tempo, foi o responsável por roubar a bola de Nathan e iniciar a construção da jogada do gol. No segundo tempo, teve uma boa oportunidade para marcar de cabeça, mas a bola explodiu na trave. Nota: 8.0

Val Soares - Entrou na reta final e ajudou a segurar o resultado. Foi voluntarioso. Nota: 7.0

Biel - Entrou muito bem no segundo tempo, provocou a expulsão de Paulinho Curuá e participou da jogada do segundo gol. Nota: 8.0

Eslí Garcia - Foi o responsável por marcar o segundo gol e confirmar a vitória bicolor. Sempre voluntarioso e arisco, estava no local certo para ampliar o placar. Nota: 9.0

Ruan Garcia - Entrou na reta final, mas foi discreto. Com pouco tempo em campo, não podia fazer muita coisa. Entrou para segurar o resultado: Nota: 7.0