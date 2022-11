Valendo o tricampeonato, Paysandu decide a Copa Verde contra o Vila Nova-GO; veja mais

A espera acabou! Paysandu e Vila Nova decidem neste sábado quem leva o título de campeão da nona edição da Copa Verde. Os dois times se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Papão da Curuzu corre atrás do terceiro troféu, enquanto o Tigrão luta para erguer a primeira taça da competição regional.

Para alcançar a decisão, os dois times fizeram campanhas semelhantes. O Paysandu estreou contra o Humaitá e venceu por 3 a 0, enquanto o Vila Nova eliminou o Operário VG ao vencer por 2 a 1. Na fase seguinte, os bicolores passaram pelo Tocantinópolis por 2 a 0, ao passo que o Tigre venceu o Real Noroeste nos pênaltis, por 3 a 2.

Na penúltima fase foi a vez do São Raimundo cair diante do bicola e do Brasiliense perder para o Vila. O primeiro confronto entre os times, realizado em Belém, terminou em um empate sem gols, que joga agora toda a responsabilidade para os últimos 90 minutos.

Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes relacionou 20 atletas. A principal novidade é a ausência do lateral-direito Leandro Silva, expulso no último jogo. Para o lugar dele, o treinador deve retornar com Thiago Ennes ou improvisar o volante João Vieira na função.

O restante do time não deve sofrer alterações. Isso inclui a entrada de Ricardinho, que vem ganhando condicionamento físico após lesão, e José Aldo, que pode estar de saída do clube. A principal arma do time e artilheiro da Copa Verde, com três gols, é o atacante Marlon, que pode fazer frente no ataque, ao lado de Danrlei e Robinho.

Disposto a vencer em casa, o técnico Allan Aal deve montar o time com força total. Isto significa que Diego Tavares deve ser a principal referência ofensiva no ataque do Vila. Diego tem dois gols na Copa Verde e deve compor a parte ofensiva com o apoio de Kaio Nunes e Neto Pessoa.

A sede goiana pelo título da Copa Verde é tamanha, que o presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, foi às redes sociais pedir a "invasão" da torcida, para pressionar os bicolores do início ao fim. “Todos os caminhos do planeta levam ao Serra Dourada. Que Deus nos abençoe nessa grande final, e o torcedor será fundamental. Vamos encher o Serra Dourada e ter o maior público do ano. 40 mil pessoas no Serra!”, escreveu.

Ficha técnica:

Local: estádio Serra Dourada

Hora: 19h

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Marcelo Grando (MS)

Quarto Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

AVAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan (Alisson Cassiano) e Willian Formiga; Sousa, Jean Martim (Ralf) e Matheuzinho; Diego Tavares, Neto Pessoa e Kaio Nunes.

Técnico: Allan Aal

Paysandu: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael, João Vieira e José Aldo; Robinho, Marlon e Danrlei.

Técnico: Márcio Fernandes