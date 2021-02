Tudo ou nada! Paysandu encara o Manaus em busca da vaga na semifinal da Copa Verde

O Paysandu enfrenta o Manaus na partida de volta das quartas da Copa Verde na tarde desde domingo, no Mangueirão. A decisão da vaga para a semifinal está indefinida. Como no primeiro jogo, os times empataram em 1 a 1, ninguém tem vantagem. Quem vencer está na próxima fase. Se for empate, a decisão será nos pênaltis.

O Paysandu está ainda mais modificado nesta partida. Com o zagueiro Perema, o lateral-esquerdo Bruno Collaço e o atacante Nicolas de férias, o técnico interino Aylton Costa vai ter utilizar praticamente o time que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes no ano passado. As únicas exceções são o goleiro Paulo Ricardo, os meias Alan Calbergue e Luiz Felipe e o atacante Marlon, que estavam na Série C.

O técnico ainda tem uma dúvida para a partida. O lateral-esquerdo Diego Matos sofreu uma lesão no joelho direito no jogo de ida e passou os últimos dias em tratamento. Se ele não puder jogar, Paulo Vitor, que é do sub-23, deve assumir a posição. Um desafio para o time bicampeão e cinco vezes finalista da competição.

Se o Paysandu está misturado, o Manaus está com força total. O técnico Luizinho Vieira tem todos os jogadores à disposição e deve repetir a mesma escalação da primeira partida, buscando ser eficiente para chegar à semifinal e ir em busca do título inédito.

Apesar do gol inexistente anotado pela arbitragem, o Manaus teve muitos momentos bons no primeiro jogo contra o Paysandu. Foram muitas oportunidades para fazer um gol legítimo e até virar o placar. Eles pecaram na finalização. O Paysandu também teve outras oportunidades, mas alguns jogadores que ajudaram nisso não estarão disponíveis nesta partida.

Quem conseguir a vaga na semifinal nesta partida vai enfrentar o vencedor de Independente e Remo, marcado para o mesmo dia e horário, sendo disputado no Navegantão, em Tucuruí. A partida entre Paysandu e Manaus terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Manaus

Copa Verde – quartas de final (jogo de volta)

Paysandu: Paulo Ricardo; Yuri, Yan, Kerve, Diego Matos (Paulo Vitor); Alan Calbergue, Fernando Portel, Mateus Lopes e Luiz Felipe; Debu e Marlon

Técnico: Aylton Costa (Interino)

Manaus: Rafael; Edvan, Luis Fernando, Spice e Tiago Costa; Vinicius Barba, Márcio Passos, Gabriel Davis e Jack Chan; Douglas Lima e Diego Rosa

Técnico: Luizinho Vieira

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Hora: 16 horas

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Katiuscia M Berger Mendonça (ES) e Edson Glicerio dos Santos (ES)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)