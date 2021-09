Trio de arbitragem do Rio de Janeiro vai comandar Paysandu x Criciúma-SC pela Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial a arbitragem para o a estreia do Papão no quadrangular decisivo da Série C. A partida entre Criciúma-SC x Paysandu, marcada para o próximo domingo (3), às 18h, no Estádio Heriberto Hülse, será administrada por um trio carioca.

O jogo terá como árbitro central Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Ele será auxiliado pelos assistentes Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Rosa de Oliveira. O quarto árbitro será Daniel Victor Costa Silva, de Santa Catarina (SC).

Essa é a segunda partida da Série C em que o árbitro Alexandre de Jesus comanda na temporada 2021. A primeira partida da terceira Divisão apitada por ele foi no dia 4 de setembro, pela chave B, na vitória do Novorizontino-SP por 4 a 1 diante do Botafogo-SP. Também em 2021 o árbitro esteve na estreia do Remo na Copa do Brasil, na vitória do clube paraense por 2 a 0, contra o Esportivo-RS, no interior gaúcho.

Criciúma x Paysandu duelam pela primeira rodada do quadrangular final da Terceirona. A bola vai rolar neste domingo (3), às 18h, na cidade de Criciúma (SC) e a partida terá transmissão lance a lance de OLiberal.com.