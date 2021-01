Treinador interino do Paysandu avalia vitória na Copa Verde: 'Fizemos o que programamos'

Após a vitória por 4 a 1, sobre o Galvez-AC, pelas oitavas de final da Copa Verde, o técnico das categorias de base do Paysandu, Aylton Costa, comentou a não utilização dos atletas que subiram para o profissional, como estava previsto inicialmente.

“No momento é até o pensamento era esse. Mas apareceram algumas ocasiões e precisamos fazer outras mudanças. Mas o pensamento era esse: colocar os garotos da base, mas tem o restante da competição e podem ser utilizados”, comentou.

Ainda segundo o treinador, a equipe se preparou para ter a posse de bola e conter a equipe do Galvez. Mesmo com o placar elástico obtido ainda no primeiro tempo da partida, o treinador optou em baixar a intensidade do jogo na etapa final.

“Estávamos programados para fazer rodar essa bola, sabemos que equipe do Galvez toca bem a bola mas não propõe jogo. Fizemos o que estávamos programado e deu certo. “A partir do momento que conseguirmos fazer um placar elástico no primeiro tempo, é normal baixar a intensidade. Tivemos várias oportunidades de fazer gols o próprio Nicolas, o Feijão, o Elielton tiveram chances de fazer gol e não conseguiram”, afirmou.

Sobre o novo treinador, Aylton defendeu que encontrará um trabalho montado. “O treinador que vier terá mais facilidade pois chegará aqui e o elenco já está disputando uma competição. Depois poderá escolher o jogador que vai ficar ou contratar para compor elenco”, finalizou.