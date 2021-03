Treinador do Paysandu descarta vantagem e admite desconhecer Madureira-RJ: 'Conhecemos pouco'

Em jogo único, o Paysandu decide sua 'sorte' na Copa do Brasil 2021, nesta quarta-feira (10), a partir das 15h30, no estádio Aniceto Moscoso. Não de trata de uma partida simples. PElo contrário. Pelo contrário. As dificuldades oriundas de encarar um adversário desconhecido devem causar problemas para os bicolores.

O treinador bicolor, Itamar Schulle, alegou que, em meio aos treinamentos técnicos e físicos, têm procurado resolver as questões do início da temporada 2021. A seguir, a reportagem separou trechos da coletiva de imprensa do comandante bicolor em que ele relata pouco conhecimento do Madureira, bem como reafirma que não jogará com a vantagem do empate sendo priorizada.

Partida

Único jogo, decisivo. Não tem como haver mudanças. Vamos seguir o trabalho.

Madureira

É uma equipe que conhecemos pouco, mas as informações que temos estamos transmitindo ao grupo, em jogos-treinos.

Vantagem

Pode valer somente no final de uma partida. Temos que buscar uma vitória que sempre o Paysandu irá trabalhar para isso, com uma equipe equilibrada e com inteligência.

Evolução

Cada dia de treinamento tem sido de evolução. Temos feito o máximo, estando atentos aos detalhes. É dessa maneira que temos nos preparado para crescer durante a competição para essa decisão que temos.

É um grupo inteligente. Não temos tempo de treinamento, mas eles têm assimilado. Temos visto que executam. Fico feliz com isso.

Programação

É mais uma adversidade que se apresenta. Treinamentos são poucos, mas é o que temos condições de realizar. A marcação do jogo da Copa do Brasil quebrou uma semana que havíamos planejado para trabalho.

Elenco

Quando tivemos todos os atletas à disposição vamos ganhar opções e ganharemos em conjunto. Muitos estão regularizados mas não têm condições físicas para atuar.