Treinador do Paysandu confia em postura de crescimento da equipe: 'Já se vê um time diferente'

Em preparação para um jogo decisivo, precisando vencer, o Paysandu divulgou uma entrevista coletiva com o treinador João Brigatti.

Fiel ao seu estilo, sem rodeios, Brigatti acredita que o Papão vai encarar a partida de uma outra forma, mais competitivo. "Já se vê um Paysandu totalmente diferente, principalmente, pela imposição que achamos que é o correto. Acho importante é a imposição física, controlando o jogo, e isso vai aflorar a questão técnica", disse. "A evolução da equipe será notória, assim, acredito", projeta.

Um dos detalhes intensamente trabalhado foi a questão ofensiva. Sem Vinícius Leite, cujo contrato com o clube foi encerrado, Brigatti observa que uma composição tática é necessária. "Precisamos de triangulação, envolver o adversário, é uma preocupação nossa. Temos trabalhado bastante nisso", declarou.

A respeito da forma de disputa, Brigatti fez a seguinte consideração. "Será uma equipe aguerrida, que não desistirá jamais", frisou.

Adversário

Instigado a falar sobre o rival da 15º rodada, que é um clube já rebaixado, com 13 derrotas e apenas um empate, Brigatti recomendou cautela. "O Imperatriz nos trará dificuldade, pode ter certeza disso. Cada jogo tem a sua história e temos que ter o pé no chão"

Brigatti ascendeu um atleta para a equipe principal, que foi o zagueiro Yan. A medida foi até em função da ausência dos zagueiros titulares, Perema e Micael, ambos suspensos. "O Yan é um atleta de muita qualidade, fiquei feliz com o comportamento dele durante a semana", elogiou.

No entanto, a tendência é que Yan sente no banco de reservas. As preferências devem ser às titularidades de Carlão e Wesley Matos. O primeiro defensor foi avaliado pelo chefe da comissão técnica. "O Carlão é um atleta experiente, de qualidade. O condicionamento físico foi adequado durante a semana. Já jogou no futebol europeu. Acredito que não sentirá situação adversa".

Outro desfalque é o lateral-esquerdo Bruno Collaço, suspenso pelo excesso de cartões amarelos. A vaga será do suplente imediato, Diego Matos. "O Dieguinho tem jogado demais no Paysandu. Já está acostumado e acredito que não teremos problema nesse setor".

