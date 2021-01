Treinador do Paysandu, Brigatti comenta jogo decisivo contra o Londrina: 'Teremos que jogar mais do que jogamos no Mangueirão'

O treinador do Paysandu, João Brigatti, avaliou as perspectivas para mais um jogo decisivo bicolor: o embate contra o Londrina-PR, a partir das 20h, desta segunda-feira (04). "É uma decisão, e é sempre diferente. É sempre um jogo pegado, truncado", considerou.

O discurso do comandante bicolor englobou muita seriedade, sem nenhuma margem para qualquer tipo de oba-oba. A avaliação se apoia no jogo equilibrado e competitivo que o adversário fez em Belém. "O Londrina nos complicou demais, principalmente, no primeiro tempo. Estudamos o adversário, sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Acredito muito na nossa equipe. Fizemos uma preparação muito boa. Chegamos com dois dias de antecedência. Teremos que dar o máximo e jogar muito mais do que jogamos no Mangueirão".

João Brigatti, inclusive, considera que o equilíbrio é necessário, considerando que o Paysandu tentará uma vitória longe de casa. "Eles já foram super ofensivos (em Belém). Esperamos as mesmas dificuldades que encontramos lá. Agora não é apenas se defender. Precisamos propor o jogo também. Será uma partida emocionante", prevê. "Não podemos fugir do objetivo que é a vitória. Temos uma equipe de qualidade que marca bem e sai forte nos contra-ataques".

O treinador também comentou as dificuldades oriundas do quadrangular final, em que o sistema defensivo tomou gols em todos os jogos. "Atenção na bola aérea. A qualidade do jogo aumentou. Agora não posso ter uma outra ideia, um outro pensamento. Isso eu jamais faria", ponderou. Fora de casa, o Papão tem um aproveitamento razoável de quase 50% de conquista dos pontos.

Para concluir, Brigatti tentou vislumbrar os 'benesses' de uma vitória. " É extremamente difícil, de muita responsabilidade e é partida muita decisiva. Se conseguirmos uma vitória, eu tenho muita certeza que daremos um passo enorme para conseguir o acesso. Já estaremos supermotivados. Ainda mais enfrentando o Londrina, que irá nos trazer muitos problemas. Cada jogo tem a sua história. Lógico que estamos com muita responsabilidade e focados", frisou.

Brigatti fez a coletiva pré-jogo com um óculos escuro. Segundo ele, trata-se de uma infecção. "Nada de muito sério. Me impossibilita de ficar na claridade".