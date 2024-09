Treinador do Guarani afirma que time vai 'buscar o resultado positivo' contra o Paysandu

Dono de uma das melhores campanhas do segundo turno da Série B, o Guarani quer voltar a vencer após a derrota pesada para o América-MG, por 3 a 0, na última rodada. Allan Aal, treinador do Bugre, já afirmou que o time vai jogar em busca do resultado positivo contra o Paysandu, neste sábado (14), às 17h00, na Curuzu.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Coelho, o treinador afirmou que apesar da dificuldade, o objetivo é o resultado positivo contra o Papão na Curuzu. "A nossa projeção é cada jogo ser uma decisão. Sabemos a dificuldade que vai ser jogar contra o Paysandu, fora de casa, mas nós temos que buscar o resultado positivo, é o que nos interessa. A nossa margem de erro é muito pequena", ressaltou Allan Aal.

O comandante do Bugre ainda citou a importância dos jogos entre times da parte de baixo da tabela. "Os confrontos diretos contra equipes da zona de rebaixamento, ou próximas, vão fazer a total diferença na nossa recuperação, mas a gente não pode escolher adversário", afirmou o treinador do Guarani.

Confiança compartilhada

Luan Dias, meia do Guarani, usou um discurso em tom parecido com o de Allan Aal sobre a partida deste sábado. "É jogo difícil. Todo jogo nessa fase final vai ser difícil. A equipe [adversária] também está buscando pontuar. A gente vai para lá com foco total em busca desses três pontos, que é o mais importante para a gente nessa sequência. Voltar a vencer", afirmou o jogador do Bugre.

O atleta ainda deixou escapar qual deve ser a estratégia do Guarani para o jogo, citando que o time deve "trabalhar a bola, ficar bastante com ela, fazer o adversário cansar" e ressaltou que o Bugre vai precisar de inteligência e sabedoria para lidar com a atmosfera da partida. "A gente não pode ir afobado achando que vamos conseguir os três pontos do nada", alertou Luan Dias.