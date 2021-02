Torcida do Paysandu cobra rescisão com atacante e presidente do clube confirma saída

O mercado da bola do futebol paraense está agitado. As torcidas sabem disso e cobram contratações, renovações e saídas. Pelo Twitter, um torcedor do Paysandu cobrou a rescisão com o atacante Elielton. O presidente do clube, Maurício Ettinger, respondeu e confirmou a saída do jogador:

Ettinger confirmou a saída de Elielton (Reproduçao / Twitter)

Paraense, o atacante velocista Elielton, de 28 anos, estava no Papão desde 2019 e atuou em 43 jogos. Campeão paraense no ano passado pelo Bicola, o grande destaque de Elielton foi encerrar a seca de mais de dois anos sem marcar gols na goleada por 6 a 1 sobre o Imperatriz-MA, na Série C (fez dois).