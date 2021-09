Torcida do Paysandu arrecada doações para ajudar romeiros no período do Círio

Em 2021, mesmo sem o retorno das festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré ainda em razão da pandemia da covid-19, são esperados milhares de romeiros vindos de cidades do interior do Pará e até mesmo outros estados para fazer o tradicional trajeto até a Basílica Santuário a pé. O percurso pela BR-316 e avenida Almirante Barroso possui vários postos de ajuda a estes promesseiros.

Um deles é da torcida Banda Alma Celeste, que anualmente faz o atendimento em frente ao estádio da Curuzu, do Paysandu. Lá, os torcedores bicolores disponibilizam água, frutas, curativos e massagens aos romeiros. Para a realização da ação, a torcida conta com doações de materiais, alimentos e de voluntários.

“Mesmo com a pandemia vamos voltar com a nossa ação. Entendemos que o número de romeiros vai aumentar por causa da pandemia, romeiros que fizeram promessas por pessoas que estavam internadas, entubadas. Com isso precisamos de doações de água, frutas ou até mesmo em dinheiro que pode ser revertido”, explicou o coordenador da ação, Gleyson Oliveira.

Para fazer doações é só entrar em contato com os telefones (91) 98046-5069 e (91) 98426-9285.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)