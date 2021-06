Torcedores do Paysandu poderão fazer tour pelo Estádio da Curuzu

Os estádios de futebol no Pará estão, oficialmente, sem receber público desde março de 2020, época da primeira paralisação do futebol em razão da pandemia da covid-19. A vacinação ao redor do país é realidade e já há a perspectiva de reabertura ao público durante o segundo semestre, mas o Paysandu decidiu antecipar o fim dessa “saudade” nesta sexta-feira (18).

O clube sorteará a dez sócios torcedores adimplentes a possibilidade de fazer um tour pelo Estádio da Curuzu durante o dia, uma oportunidade de rever e mesmo conhecer as dependências do estádio, para além das próprias arquibancadas.

Está incluso no itinerário o passeio por vestiários, sala de imprensa, cabine de transmissão, hotel-concentração, área administrativa, gramado e demais espaços internos.

De acordo com comunicado do Papão, os torcedores sorteados também ganharão brindes exclusivos. Participarão do pleito associados de todos os planos do programa Sócio Bicolor, contanto que estejam em dia com os pagamentos. O cadastro no sorteio precisa ser feito por meio do site bicolor.

A ação respeitará normas de saúde e controle epidemiológico, com distanciamento e distribuição de álcool em gel. É obrigatório o uso de máscaras ao longo de toda a visitação.

Os torcedores sorteados terão que comparecer ao portão P2 da Curuzu na sexta-feira, a partir das 9h30. O tour iniciará às 10h.