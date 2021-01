Torcedores do Paysandu escolhem meia como melhor em campo em goleada na Copa Verde

O Paysandu goleou o Galvez por 4 a 1 para se garantir nas quartas de final da Copa Verde e um dos autores dos gols bicolores tem muito o que comemorar. O meia revelado pelo próprio Papão Alan Calbergue, que marcou o terceiro na vitória, foi escolhido o melhor em campo pela torcida.

Depois de uma vitória por goleada, chegou a hora eleger o melhor em campo! 🔥#PayxãodoTamanhodaAmazônia — Paysandu Sport Club (@Paysandu) January 28, 2021

Em votação realizada no perfil oficial do Paysandu no Twitter, os torcedores tiveram os quatro autores dos gols da equipe como opções na enquete: além de Calbergue, o meia-atacante Mateus Anderson e os atacantes Uilliam Barros e Marlon. Calbergue venceu a votação com 40,9%.