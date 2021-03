Paysandu: torcedor vende camisas para ajudar no velório da mãe e presidente compra todas

Na tarde desta terça-feira, uma publicação em uma rede social chamou atenção, principalmente, da torcida do Paysandu. Um jovem estava anunciando a venda de camisas do clube para ajudar a pagar as despesas que teve com o falecimento da mãe de um amigo.

Fala galera, meu amigo tá precisando levantar uma grana, por conta dos custos que ele teve com o falecimento da mãe dele,ele tá vendendo umas camisas do Paysandu que ele tem, quem puder ajudar comprando ou então dando o RT,agradeço!No DM passo o contato dele pra fazer entrega pic.twitter.com/ZkmyHEJ1wP — Pedro Arthur (@pedrarthur20) March 16, 2021

Logo, o presidente do Paysandu Mauricio Ettinger se pronunciou no twitter pedindo o contato do rapaz para ajudar. Segundo Pedro Arthur, responsável pela publicação, Mauricio já entrou em contato com o rapaz e comprou todas as camisas e as devolveu para o rapaz.

Queria agradecer primeiro a cada um de vcs que deram RT e marcaram o @Paysandu e @PresidentePSC, O presida entrou em contato com meu amigo, ele comprou todas as camisas dele e devolveu pra ele, ou seja ele pagou e pediu pra ele não vender, Maurício disse que esse é um dos — Pedro Arthur (@pedrarthur20) March 16, 2021

Maiores legados que um clube pode deixar pro seu torcedor, agradeço de coração ao Presidente, ao Paysandu a todos que ajudaram nisso, estamos resolvendo algumas coisas,pq antes do Maurício falar com ele,o mesmo já tinha vendido algumas camisas,algumas pessoas entenderam e outras — Pedro Arthur (@pedrarthur20) March 16, 2021